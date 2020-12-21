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21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Caferi ile görüştü

- TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Caferi ile görüştü

Toplantıdan detay

( ÜSKÜP ) ÜSKÜP

Lyon Başkent 


- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi ile görüştü. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, temaslarda bulunmak üzere Kuzey Makedonya'ya ziyaret gerçekleştiriyor. Şentop, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e geldi. Temaslarına başlayan Şentop, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi ile bir araya geldi. Kuzey Makedonya Meclisi’nde gerçekleştirilen görüşmede iki ülke konuları ele alındı. Meclis Başkanı Şentop, bugünkü temasları kapsamında 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü kutlamalarına katılacak. Şentop, Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ve Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile bir araya gelecek. Resmi ziyaretinde Meclis Başkanı Şentop'a Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ile İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk eşlik ediyor.
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