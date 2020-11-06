TBMM Başkanı Şentop: 'Ermenistan, Yukarı Karabağ meselesini Azerbaycan-Ermenistan sorunu olmaktan çıkartıp bir bölgesel krize dönüştürmek için gayret ediyor' - İSTANBUL
TBMM Başkanı Şentop: "Ermenistan, Yukarı Karabağ meselesini Azerbaycan - Ermenistan sorunu olmaktan çıkartıp bir bölgesel krize dönüştürmek için gayret ediyor" - İSTANBUL - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasıTBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul ’da Mekteb - i Tıbbiye - i Şahane’nin kuruluşunun 118. yıl dönümü vesilesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesince düzenlenen Fahri Doktora Tevdi Töreni'nde konuştu.
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