TBMM Başkanı Şentop: 'Biz Azerbaycan'ın davasında haklı olduğuna inanıyoruz' - İSTANBUL
TBMM Başkanı Şentop: "Biz Azerbaycan'ın davasında haklı olduğuna inanıyoruz" - İSTANBUL - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a Fahri Doktora Tevdi edilmesi - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasıİSTANBUL - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul ’da Mekteb - i Tıbbiye - i Şahane’nin kuruluşunun 118. yıl dönümü vesilesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesince düzenlenen Fahri Doktora Tevdi Töreni'nde konuştu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım