TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: 'İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında hazırlanan 4. Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifini, yarın TBMM Başkanlığına sunacağız'
TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında hazırlanan 4. Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifini, yarın TBMM Başkanlığına sunacağız" - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM 'de basın toplantısı düzenledi. (4)AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında hazırlanan 4. Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifini, yarın TBMM Başkanlığına sunacaklarını bildirdi
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