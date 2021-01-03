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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Tatlıların imparatoru 'Kilis katmeri' sokağa çıkma kısıtlamasında evlere servis ediliyor

Tatlıların imparatoru 'Kilis katmeri' sokağa çıkma kısıtlamasında evlere servis ediliyor

Katmerin malzemeleri

-Katmer açılması
-Açılan hamura kaymak konması
-Katmerin pişirilmesi
-Fıstık ve tarçın atılması
-Siparişin motosiklet ile eve götürülmesi
-Katmer Ustası Uğur Bekan’ın konuşması
-Genel ve detaylar

( KİLİS -ÖZEL)- Tatlıların imparatoru 'Kilis katmeri' sokağa çıkma kısıtlamasının vazgeçilmezi KİLİS

- Kilis’te tatlıların imparatoru olarak bilinen tescilli Kilis katmeri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evleri servis ediliyor.Kilis’te tatlıların imparatoru olarak da adlandırılan Kils katmeri çok tüketilen tatlar arasında yer alıyor. Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenen Kilis katmeri, ince hamuru bol kaymak ve Antep fıstığı ile buluşturuyor.Katmer Ustası Uğur Bekan, Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlere servis yaptıklarını ifade ederek, “Katmer Kilis yöresine ait bir tatlıdır. Tatlıların imparatoru olarak bilinir. Çok ince olarak hamuru açılır, içerisine kaynamış sütün üzerinden alınan kaymak konur. Tereyağında kızartıldıktan sonra şerbet, pudra şeker konduktan sonra fıstık ve tarçın üzerine atıldıktan sonra tüketilir. Kilis adına tescili yapılmış bir tatlımızdır.Bekan, Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aldıkları siparişleri Kilis katmeri siparişlerini evlere servis ettiklerini sözlerine ekledi.Kilis katmerinin porsiyonu 15 TL’den satışa sunuluyor.
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