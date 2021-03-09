TAŞKENT - Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov: 'Türkiye Cumhuriyeti'ni uluslararası arenadaki stratejik ortağımız olarak takdir ediyoruz'
TAŞKENT - Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov: "Türkiye Cumhuriyeti'ni uluslararası arenadaki stratejik ortağımız olarak takdir ediyoruz" - Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov'un açıklamasıTAŞKENT (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov’la birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. İki bakan, basın toplantısı öncesi iş birliği anlaşmalarına imza attı.
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