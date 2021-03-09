TAŞKENT - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü
- Görüşmeden detaylar - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamasıTAŞKENT (AA) - Resmi temasları kapsamında Özbekistan 'ın başkenti Taşkent'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi. Çavuşoğlu, görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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