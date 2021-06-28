TAŞKENT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Türk sermayeli şirketlerin toplam yatırımı (Özbekistan'da) 1 milyar dolara yaklaşmıştır'
TAŞKENT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türk sermayeli şirketlerin toplam yatırımı ( Özbekistan 'da) 1 milyar dolara yaklaşmıştır" - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamasıTAŞKENT (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, başkent Taşkent'te “Türkiye - Özbekistan İş Forumu”na katılarak bir konuşma yaptı.
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