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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
TAŞKENT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan'daki Türk iş insanlarıyla bir araya geldi

TAŞKENT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan'daki Türk iş insanlarıyla bir araya geldi

- Toplantıdan detaylarANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Serdar Umurzakov ile iki ülkenin kamu ve özel sektörleri arasında çok yönlü iş birliğini genişletme koordinasyon toplantısına katıldı.
Türk iş insanlarının Özbekistan 'a yaptıkları yatırımlar ve yeni iş imkanlarının ele alındığı toplantıda, katılımcı şirketlerin bu ülkedeki iş süreçlerinin hızlandırılmasına ve iyileştirilmesine yönelik değerlendirmelerde de bulunuldu.Toplantıda, Özbekistan lı bakanlar ile Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar da yer aldı.

Toplantı İş İnsanları Özel Sektör 

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