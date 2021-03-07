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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Taş taşıyan tırın güvenlik önlemi almadan yaptığı tehlikeli yolculuk saniye saniye görüntülendi

Taş taşıyan tırın güvenlik önlemi almadan yaptığı tehlikeli yolculuk saniye saniye görüntülendi

Tırın trafikte güvenlik önlemi almadan yolcuğu cep telefonu görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

İş Makinesi Kamera Güvenlik Önlemi Cep Telefonu Tehlikeli Yolculuk 


- Arnavutköy-Sultangazi yolunda iş makinesi taşımacılığında kullanılan bir tırın üzerindeki taş yığınlarıyla hiçbir güvenlik önlemi almadan yaptığı yolculuk saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Arnavutköy - Sultangazi yolunda taş taşıyan tırın hiçbir güvenlik önlemi almadan trafiğe çıkması başka bir aracın içindeki yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde tırın üzerinde oldukça büyük taş yığınları olduğu ancak hiçbir önlem alınmadan trafikte seyir halinde olduğu gözlendi.
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