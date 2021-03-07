Taş taşıyan tırın güvenlik önlemi almadan yaptığı tehlikeli yolculuk saniye saniye görüntülendi



- Arnavutköy-Sultangazi yolunda iş makinesi taşımacılığında kullanılan bir tırın üzerindeki taş yığınlarıyla hiçbir güvenlik önlemi almadan yaptığı yolculuk saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Arnavutköy - Sultangazi yolunda taş taşıyan tırın hiçbir güvenlik önlemi almadan trafiğe çıkması başka bir aracın içindeki yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde tırın üzerinde oldukça büyük taş yığınları olduğu ancak hiçbir önlem alınmadan trafikte seyir halinde olduğu gözlendi.



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