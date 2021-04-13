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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Tartıştıkları gencin kafasına baltayla vurdular

Tartıştıkları gencin kafasına baltayla vurdular

güvenlik kamerası

İlk Müdahale Hastane Akalan Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri 

-yaralının yerde yattığı anlardan görüntü
-detay görüntüler

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Küçükçekmece’de, iki grup arasında yaşanan baltalı kavgada bir genç yaralandı. Olay, 11 Nisan Pazar günü Küçükçekmece İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle gruplar, sopa ve baltalarla kavgaya tutuştu. İsmi öğrenilemeyen bir kişi kafasından aldığı balta darbeleriyle ağır yaralandı. Yaralanan genç kanlar içinde yere yığılırken, karşı grup kaçmaya başladı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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