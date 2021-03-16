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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Tartıştığı esnafı 12'inci kattan atan şüpheliye 4 yıla kadar hapis istemi

Tartıştığı esnafı 12'inci kattan atan şüpheliye 4 yıla kadar hapis istemi

Arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Hastane Adli Kontrol Hapis İstemi Avcılık Irak 


- Şişli’de bir ticaret merkezinde tartıştığı esnafı 12’nci kattan aşağıya atan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak hazırlanan iddianamede şüphelinin ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. Olay, 22 Şubat günü akşam saatlerinde Şişli’de bir ticaret merkezinde meydana gelmişti. Esnaf olan şüpheli İlyas Demirci, tartıştığı şüpheli Çağdaş B. tarafından 12’nci kattan aşağıya atılmış ve 11’inci kata düşmüştü. Düşen Demirci vücudunda oluşan kırıklar dolayısıyla hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Çağdaş B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüphelinin ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. Bunu yanı sıra müşteki İlyas Demirci’den kendisine tokat attığı gerekçesiyle şikayetçi olan Çağdaş B.’nin şikayeti üzerine açılan soruşturma, uzlaştırma suçları kapsamında kaldığı gerekçesiyle Uzlaştırma Bürosu’na gönderildi. (İD-ZA-
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