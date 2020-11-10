Tartıştığı adamı silahla vurarak ölümüne neden olan kadın adliyeye sevk edildi



- Orhangazi’de dün otoyol Oksijen AVM’de bir Cihat Aytaç’ı silahla vurarak ölümüne neden olan Özlem Ç. Jandarmadaki ifadesinin ardından Orhangazi Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı. Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi kavşağı yakınlarındaki Oksijen 37 dinlenme tesislerinde meydana gelmişti. Cihat Aytaç (38) yanında Özlem Ç. (34) ile birlikte 16 AKN 82 plakalı otomobili ile Bursa istikametinden İstanbul istikametine doğru giderken, Oksijen dinlenme tesislerinde araçla mola verdiler. İkili arasında tartışma çıktı. Araçtan inen kadın araç torpidosundaki silahla Cihat Aytaç’a ateş etti. Ağır yaralanan Cihat Aytaç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mahkemeye sevkedildi Olay sonrasında silahla birlikte Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan cinayet zanlısı Özlem Ç. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Orhangazi Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. (MÖ



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