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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Tarlalarını sürerken buldukları Roma dönemine ait mezar taşlarını satmak isteyen 2 kişi gözaltına alındı

Tarlalarını sürerken buldukları Roma dönemine ait mezar taşlarını satmak isteyen 2 kişi gözaltına alındı

Mezar taşlarından detay

Mezar Taşları Adli Kontrol Akalan Mezar Taşı Bulduk 

-şüphelilerin adliyeye çıkarılışı

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de tarlalarını sürerken buldukları Roma dönemine ait 2 adet mezar taşını satmak isterken yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Mihalıççık’a bağlı Otluk mahallesinde ikamet eden Ş.E ve S.E isimli şahıslar, tarlalarını sürerken Roma dönemine ait 2 adet mezar taşı buldu. Buldukları mezar taşlarını satmak için Mihalıççık ilçesine getirecekleri bilgisinin alınması üzerine Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri şüphelileri takibe aldı. Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube ekipleri Ş.E ve S.E. isimli şüphelileri mezar taşlarını satmak için Mihalıççık’a gelirken ilçe girişinde araçlarını durdurularak arama yaptı. Yapılan arama neticesinde, 2 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli (Mezar Taşı) ele geçirilerek şüüpheliler gözaltına alındı. Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheliler, “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AFÇ-Y)
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