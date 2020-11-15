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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Tarihi Vaniköy Camii’nde çıkan yangın söndürüldü, cami imamı sinir krizi geçirdi

Tarihi Vaniköy Camii’nde çıkan yangın söndürüldü, cami imamı sinir krizi geçirdi

drone görüntüsü

İtfaiye Aracı Gökyüzü Cami İmamı Sahil Güvenlik Sağlık Ekipleri 

-sinir krizi geçiren cami imamı
-sağlık ekipleri
-detaylar

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- Üsküdar'da Tarihi Vaniköy Camii’nde çıkan yangın denizden ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Caminin imamı olduğu öğrenilen bir kişi, çocuklarının camide olduğunu zannederek sinir krizi geçirdi.Üsküdar Kandilli Mahallesi'nde bulunan Tarihi Vaniköy Camii’nde saat 13.30 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede gökyüzüne yükselen yoğun dumanlar İstanbul’un diğer ilçelerinden de görüldü.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilerek yangına karadan ve denizden müdahale edildi.Denizden 3 sahil güvenlik teknesi, karadan 5 itfaiye aracı ve ekibiyle müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Vaniköy Camii’nde çıkan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.Cami imamı sinir krizi geçirdiÖte yandan, caminin imamı olduğu öğrenilen bir kişi, çocuklarının içeride olduğunu sanıp sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri sinir krizi geçiren şahsa ambulansta müdahale etti.
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