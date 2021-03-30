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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Tarihi evlerin yanındaki ahşap metruk binada korkutan yangın

Tarihi evlerin yanındaki ahşap metruk binada korkutan yangın

Yanan binadan genel ve detay görüntüler

Bild Nadan Yangına Müdahale Trol 

-İtfaiye erlerinin yangına müdahalelerinden genel ve detay görüntüler
-İtfaiye aracından görüntüler
-Çatıda mahsur kalan kediden görüntüler
-Kediyi kurtarma çalışmaları
-İtfaiye erlerinin soğutma çalışmasından görüntü

( ADANA )- Yangında çatıda mahsur kalan kedi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı ADANA

- Adana’da ahşap metruk binada yangın çıktı. Yangın, metruk binanın çevresinde bulunan tarihi evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında ahşap metruk bina tamamen yanarak kül oldu. Yangının çıktığı binanın çatısında mahsur kalan bir kedi itfaiye yardımıyla kurtarıldı. Yangın, saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Kayalıbağ Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çevrede devriye gezen bekçiler ahşap metruk binanın yandığını görmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerine yangına müdahale etmeye başladı.
Yangın sırasında çatıda mahsur kalan bir kedi itfaiye erleri yardımıyla kurtarıldı. İtfaiye metruk binanın çevresinde bulunan tarihi evlere yangın sıçramadan kontrol altına aldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda da yangın tamamen söndürüldü. Yangında metruk bina tamamen kullanılamaz hale geldi. İtfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. (CNK-MÇ-Y)
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