Tamir etmek istediği telefon bir anda alev topuna döndü...O anlar kamerada

-Telefon tamircisi çalışmasından detay

-Telefon alev almasından detay

-Alev alan telefonu müdahale etmesinden detay

-detaylar



( BATMAN ) BATMAN



- Batman’da arızalı telefon, tamir sırasında bir anda alev aldı. Korku dolu anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Batman’da bir müşteri tarafından kendisine bırakılan telefonu tamir etmek isteyen teknik servis sorumlusu, telefonun sorunun öğrenmek için açmaya çalıştı. Telefon bataryasının şiştiğini fark eden teknik servis sorumlusu, bataryayı sökmeye çalıştığı sırada telefon alev aldı. Görevli, elindeki telefonu yere atıp bölgeden uzaklaşırken, korku dolu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.



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