Talihsiz kadın köpeklerin saldırısına uğradı, kimse yardım edemedi... Dehşet anları kamerada

--Olayın olduğu bölge detay

-saldırıya uğrayan kadının detayı

-saldırıya uğrayan Saime Yeşil'in konuşması

-detaylar

-komşuların olayı anlatması

-detay



( MALATYA )- Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı MALATYA



- Malatya’da bir kadının sokak köpeklerinin saldırısına uğradığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıda yaralan kadın, yetkililerin başıboş sokak köpeklerine çare bulmasını isteyerek dışarı çıkmaktan korktuklarını söyledi.



Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesinde önceki gün 8 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 40 yaşındaki Saime Yeşil hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Köpeklerin saldırı anı ise bir sitenin güvenlik kamera kayıtlarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Saime Yeşil’in evlerinin alt tarafındaki tarlardan yürüdüğü sırada biran da 8 sokak köpeğinin saldırısına uğradığı görülüyor. Bu esnafa yere düşen kadının köpeklerle boğuştuğu anlar kameralara yansırken,çevrede yaşanan panik havası da görüntülere yansıyor. Çevredekilerin de bağırışları ile bir süre sonra vatandaşlar saldırıya uğrayan kadının yanına gelerek kadını köpeklerin elinden kurtarıyor. Yaşadığı dehşetin ardından vücudunun birçok yerinin parçalandığını ve dikişler atıldığını söyleyen Saime Yeşil, korku dolu anları anlattı. Olayın olduğu gün kızının gittiği okula gitmek için yola çıktığını ve köpeklerin saldırısına uğradığını anlatan Yeşil, “ Okula gidecektim çocuğumun kitaplarını almaya, evden çıktım kısa süre sonra 8 köpeğin saldırısına uğradım. Biri kafamdan tuttu, biri kolumdan, biri bacağımdan 3 kez ayağa kalkmaya çalıştım ama yere düşürdüler. Son anda vatandaşlar yardım koştu. Her tarafım dikişli, bugün aşı vuracaklar pansuman yapacaklar, oturup kalkamıyorum. 8 köpeğin saldırısına uğramak kolay mı, Allah’tan o sırada kalbim durmadı” diye konuştu.

Kızının da geçtiğimiz günlerde köpeklerin saldırısına uğradığını anlatan kadın, yetkililerden acilen bu soruna çözüm bulmasını istedi. Bölgedeki sokak köpeklerine karşı tedbir alınmasını isteyen Yeşil, “Mahallede korkudan dışarı çıkamıyoruz. Çocuklarımız okula giderken de korkarak gidiyor. Bu duruma acil önlem alınsın” dedi.

(SD-CÖ-



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