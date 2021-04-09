Taksim Meydanı Polis Haftası'nın 176. kuruluş yıl dönümü için Ayyıldız ile süslendi

-Bayrak asılmasından görüntü



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Türk Polis Teşkilatı’nın 176. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Taksim Meydanı Ayyıldız ile süslendi. İstanbul’un önemli noktalarından olan Beyoğlu Taksim Meydanı Türk Polis Teşkilatı’nın 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Ayyıldızlı Bayraklarla donatıldı. Polis Teşkilatı’nın 10 Nisan 1845’te kurulması ve 6 -12 Nisan arasında kutlanan hafta nedeniyle Türkiye’de birçok etkinlikle kutlanıyor. Yarın ise Taksim Meydanında bulunan Atatürk heykelini de çelenk bırakılacak.



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