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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Taksim’in simgelerinden nostaljik tramvay Cumhuriyet Bayramı için süslendi

Taksim’in simgelerinden nostaljik tramvay Cumhuriyet Bayramı için süslendi

Tramvaydan görüntüler

Ölümsüz Vagon Nostalji 

-Bando takımından görüntüler
-Vatandaşlardan görüntüler
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Taksim ve İstiklal Caddesi denilince akla ilk gelenlerden biri olan nostaljik tramvay 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel olarak süslendi. Taksim ve İstiklal Caddesi’nin simgelerinden biri olan Taksim Meydanı ile Kabataş Tüneli arasında seyahat eden nostaljik tramvay 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel olarak süslendi. Yerli yabancı pek çok turistin önünde fotoğraf çektirdiği tramvay çiçeklerle süslenerek bayrama arkasına bir vagon daha eklendi. Arkadaki vagonda bando takımıyla müzik eşliğinde İstiklal Caddesi’ni turlayan nostaljik tramvaya vatandaşların ilgisi büyük oldu. Tramvayı gören vatandaşlar fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi. Bando takımıyla turlayan nostaljik tramvay renkli görüntüler oluşturdu.
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