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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Taksim'de maske takmadıkları için ceza yiyen kadınlar, gazetecilere saldırdı

Taksim'de maske takmadıkları için ceza yiyen kadınlar, gazetecilere saldırdı

Denetimlerden görüntü

Polis Para Cezası İran Kamera Saldırı 

-Kadınların saldırması
-Detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Taksim'de polis tarafından yapılan maske denetimine takılan 2 İranlı kadın kendilerini görüntüleyen gazeteciye küfür ederek saldırdı. Taksim'de Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından korona virüse karşı maske denetimi gerçekleştirildi.
İstiklal Caddesi'nin girişinde konuşlanan ekipler yoldan geçen maskesiz vatandaşları ve turistleri uyararak ceza kesti. Denetimler sırasında polis, biri maskesiz diğeri maskesi çenesinde dolaşan 2 İranlı kadını görüp işlem yapmak istedi. İsmi bilinmeyen kadınlar o anda kendilerini çeken gazeteciyi görünce çılgına döndü. 'Niye çekiyorsun?' diye soran 2 kadın daha sonra küfür ederek gazeteciye saldırdı. Polis ise araya girerek İranlı kadınları uzaklaştırırken saldırı anları kameralara yansıdı. Daha sonra polis tarafından maskesiz dolaştıkları için 900 lira idari para cezası kesilen iki kadın yoluna devam etti. (SA-ÖFA
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