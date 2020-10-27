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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Taksim’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi hem Türk hem de Azerbaycan bayrağı asıldı

Taksim’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi hem Türk hem de Azerbaycan bayrağı asıldı

Bayrakların asılması

-Bayraklardan görüntü
-Vatandaşlar
-Detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Taksim Meydanına Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı. Taksim’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar sürüyor. Beyoğlu Belediyesi ekipleri 29 Ekim öncesi Taksim’de Türk bayrakları asmaya başladı.
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde 29 Ekim için asılan Türk bayraklarının yanına Azerbaycan bayrakları da asıldı. 2 bayrağı yan yana gören çevredeki vatandaşların bazıları meraklı gözlerle izlerken bazıları da cep telefonlarıyla fotoğraf çekti. Beyoğlu Belediyesi’nin anlamlı desteği görenleri mutlu etti. (AST- MB-
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