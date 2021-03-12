Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Takla atarak yoldan çıktı, saniye farkı ile alev topuna dönen araçtan kurtuldu Takla atarak yoldan çıktı, saniye farkı ile alev topuna dönen araçtan kurtuldu

Takla atarak yoldan çıktı, saniye farkı ile alev topuna dönen araçtan kurtuldu Takla atarak yoldan çıktı, saniye farkı ile alev topuna dönen araçtan kurtuldu

Yanan araçtan görüntü

İlk Müdahale Hastane Jandarma Direksiyon Trol 

-İtfaiyenin müdahale etmesi
-Detay görüntüler

( MARDİN ) Takla atarak yoldan çıktı, saniye farkı ile alev topuna dönen araçtan kurtuldu MARDİN

- Mardin’in Derik ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla atarak yoldan çıktı. Sürücü, saniye farkı ile alev topuna dönen araçtan kurtarıldı. Olay, Derik ilçesi Kuşçu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Evin Daz yönetimindeki 42 DM 314 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Evin Daz, ekiplerin yardımı ile araçtan çıkarıldıktan hemen sonra otomobil alev almaya başladı.
İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, araç kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement