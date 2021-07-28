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Tahtalı Göleti, mavi ve yeşilin buluştuğu manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tahtalı Göleti, mavi ve yeşilin buluştuğu manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor

Tahtalı Göleti, mavi ve yeşilin buluştuğu manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor

Tahtalı Göleti

Yarış Cennet Kaymakamlık Ziyaretçiler Saklı Cennet 

-Vatandaşlar
-Bungolav evleri
-Vatandaşların açıklaması
-Göletin havadan görüntüsü

( KÜTAHYA -ÖZEL-DRONE) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Emet ilçesindeki Tahtalı Göleti kıyısı, mavi ve yeşilin buluştuğu manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor. Yenice köyü sınırları içerisinde yer alan piknik ve mesire alanının bitki örtüsünü genişleten ve alan içerisinde Bungalov evleri, yürüyüş yolları ve kamelyalar yapan kaymakamlık, yeni çehresiyle Tahtalı'yı cazibe merkezine dönüştürmeye çalışıyor. Tahtalı Göleti'nden turizm anlamında daha çok yararlanmak istediklerini belirten yöre sakinleri, "Tahtalı, güzellikleriyle keşfedilmeyi bekleyen adeta saklı cennetimizdir. Gölet sahilimiz mavi ile yeşilin buluştuğu kendine özgü sahili ile, bir çok sahil ve tatil beldeleriyle yarışabilecek güzellikte ve kapasitededir" dediler. Mavi ile yeşilin buluştuğu ve kıyısıyla Salda Gölü'nü andırması nedeniyle bölgede "Kütahya'nın mini Maldivleri" olarak da nitelendirilmeye başlanan Tahtalı, doğal güzellikleri keşfetmeyi seven ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor. Mavi ile yeşilin buluştuğu Tahtalı Göleti, İHA tarafından havadan da görüntülendi.
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