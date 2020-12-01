Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
TAHRAN - İran'da son 24 saatte 382 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

TAHRAN - İran'da son 24 saatte 382 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

- Şehir merkezi ve trafikten detaylar İran 'da son 24 saatte 382 kişi Kovid - 19'dan hayatını kaybettiANKARA (AA) - İran 'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 382 artarak 48 bin 628 oldu. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid - 19 salgınında son 24 saatte 382 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 13 bin 881 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.
Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 48 bin 628'e, vaka sayısının da 975 bin 951'e çıktığını aktardı.Kovid - 19'a yakalanan hastalardan 5 bin 840'ının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 677 bin 963'e ulaştığını ifade etti.
Ülkede 6 milyon 168 bin 637 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletten 27'sinin "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını duyurdu.Lari, Hürmüzgan, Sistan - Beluçistan, Fars, Gülistan eyaletlerinin ise daha düşük risk kategorilerinde olan "sarı" ve "turuncu" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Koronavirüs İran Lyon Akalan Gori 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı