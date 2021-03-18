TAHRAN - İran'da Nevruz Bayramı hazırlıkları Kovid-19 ve ekonomik kriz gölgesinde yapılıyor
- Çarşıdan genel görüntüler - Alışveriş yapan insanlardan detaylar - Alışveriş tezgahlarından detaylar - Tahranlı vatandaşlardan Hüseyin Alidosti'nin açıklaması - Muhsin Melikmuhammedi'nin açıklaması - Zehra Musevi'nin açıklaması - Tahranlı vatandaşlardan Hüseyin Alidosti: - "Nevruz Bayramı'nı evimde kutlayacağım. İleri yaşta olduğum için misafirliğe de gitmeyeceğim. Halkımıza da misafirliğe gitmemelerini tavsiye ediyorum" - Muhsin Melikmuhammedi: - "Herkes evinde kalsın ki virüs daha fazla yayılmasın. Geçen yıl seyahate çıkmadım, bu sene de misafirliğe çıkmayacağım. Evimde kalacağım ve hiç kimseyi ziyaret etmeyeceğim. Birbirimizi ziyaret ettiğimizde virüsün daha fazla bulaşmasına yol açıyoruz"TAHRAN (AA) - MUHAMMET KURŞUN - İran 'da kullanılan Hicri Şemsi takvime göre yeni yılın başlangıcı ve baharın müjdecisi olarak kutlanan Nevruz Bayramı hazırlıkları yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını ve ekonomik krizin gölgesinde sürdürülüyor. İran 'da geçen sene olduğu gibi bu yıl da Nevruz Bayramı pandemi gölgesinde kutlanacak ve bu nedenle hükümet, gidiş - gelişleri engellemek için bir dizi tedbiri hayata geçiriyor.Hükümet, 21 Mart'taki Nevruz Bayramı için bu hafta başlayan ve nisanın ortalarına kadar devam eden tatil sürecinde virüsün yayılmasını engellemek için turuncu ve kırmızı kategoride yer alan orta ve yüksek riskli şehirlere giriş - çıkışları yasakladı.Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Sağlık Bakanı Said Nemeki, vatandaşlara Nevruz Bayramı'nda evlerinde kalmaları ve şehirler arası seyahate çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuyor ancak hafta başından bu yana görülen tabloda halkın bu çağrılara çok uymadığı dikkati çekiyor.Başkent Tahran'ın en hareketli noktalarından biri olan Tecriş Pazarı'nın, Nevruz Bayramı için alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar nedeniyle her zamankinden daha kalabalık olduğu görülüyor.Pazarda kıyafet, kuruyemiş ve diğer ürünlerin yanında hediyelik eşyaların ve saksıdaki çiçekler de "bayramlıklar" olarak öne çıkıyor. İran lılar, koronavirüsün yanı sıra ekonomik krizin de kendilerini ciddi olarak etkilediğini belirtiyor. - "Nevruz Bayramı'nı evimde kutlayacağım"AA ekibinin mikrofon uzattığı Tahranlı vatandaşlardan Hüseyin Alidosti, koronavirüs tedbirlerine uyarak Nevruz Bayramı'nda seyahat etmeyeceğini belirterek, "Nevruz Bayramı'nı evimde kutlayacağım. İleri yaşta olduğum için misafirliğe de gitmeyeceğim. Halkımıza da misafirliğe gitmemelerini tavsiye ediyorum. Giderlerse pişman olurlar. Seyahate çıkıp matem tutmak ister misiniz? Ya da koronaya yakalanmak ister misiniz? Seyahat yapmamak ve yardımcı olmak daha iyidir." diye konuştu. Hükümetin tüm şehirlerde karantina uygulaması gerektiğini savunan Alidosti, halktan da telefonla görüşmelerini ve gidip gelmemelerini istedi.Muhsin Melikmuhammedi de karantina uygulamasına karşı çıkarak, "Karantina uygulanır ve iş yerleri kapatılırsa, çalışmak zorunda olan dar gelirli kesim bundan zarar görüyor. Durumu iyi olanlar karantinadan etkilenmiyor. O yüzden halkın kendisi riayet ederse çok daha iyi olur. Karantina uygulanması sorunları çözmeyeceği gibi, problemleri artırır." ifadelerini kullandı.Yasaklar yerine halkın kurallara uymasının daha önemli olduğunu savunan Melikmuhammedi, şöyle konuştu:"Huzistan bölgesi kırmızı kategorinin de üstünde. Bunlar Tahran ya da başka bir yere giderse virüs çok daha fazla yayılır. Herkes evinde kalsın ki virüs daha fazla yayılmasın. Geçen yıl seyahate çıkmadım, bu sene de misafirliğe çıkmayacağım. Evimde kalacağım ve hiç kimseyi ziyaret etmeyeceğim. Birbirimizi ziyaret ettiğimizde virüsün daha fazla bulaşmasına yol açıyoruz." - "İnsanların alım gücü azaldı"Ekonomik kriz nedeniyle de tüm halkın sorunlarla karşı karşıya kaldığını aktaran Melikmuhammedi, "Bazı ürünlerin fiyatını hükümet, bazılarını da komisyoncular artırıyor. İnsanların alım gücü azaldı. Yetkililer pazarı kontrol etmek için daha fazla çalışmalıdır." dedi. Zehra Musevi ise koronavirüs nedeniyle seyahat etmeyeceğini ancak insanların çıkmasına da karşı olmadığını belirterek, yaşanan ekonomik krizle ilgili olarak da şunları dile getirdi:"Korona ve ekonomik kriz nedeniyle halkın durumu çok kötüleşti. Hükümet de yardım etmiyor. Hiçbir şey alınamıyor, ateş pahası. Kıyafet, ayakkabı, et ve diğer ürünler birkaç kat artmış. "
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