Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Tabela takarken dengesini kaybeden işçi tabela ile birlikte düştü

Tabela takarken dengesini kaybeden işçi tabela ile birlikte düştü

Yaralı şahsın ambulanstan indirilmesi

Polis Bild Gesi Polis Ekipleri 

-Yaralı şahsın sedye ile taşınması
-Ambulans detay görüntü
-Acil detay görüntü

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray'da bir dükkanın reklam tabelasını taktığı esnada merdivende dengesini kaybeden işçi tabela ile birlikte düşerek yaralandı. Olay, Muhsin Çelebi Mahallesi Ankara Caddesinde bulunan bir dükkanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkan kapısının üzerinde bulunan tabela çıtasına tabela taktığı esnada merdiven üstünde dengesini kaybeden işçi Gökhan B. (26) tabela ile birlikte 3 metre yükseklikten düştü. Gökhan B, düşme sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Vatandaşın düştüğünü gören dükkan sahibi durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (YA-YC-FM-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı