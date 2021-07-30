Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Dünya
- Suudi Arabistan, Tunus'ta güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik desteğini teyit etti
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
- Suudi Arabistan, Tunus'ta güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik desteğini teyit etti

- Suudi Arabistan, Tunus'ta güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik desteğini teyit etti

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal ve Tunus Devlet Başkanı Said'in görüşmesi

Ekonomi 

-Suudi Prens Faysal'ın açıklamaları

( TUNUS ) TUNUS

- Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal Bin Ferhan Al-Suud, Tunus Devlet Başkanı Kays Said ile yaptığı görüşmede, Tunus'ta güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik desteklerini teyit etti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal Bin Ferhan Al-Suud, Tunus Devlet Başkanı Kays Said ile Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmede, Tunus'taki güncel durum ile Tunus Devlet Başkanı Said’in sağlık ve ekonomik konularında ülkeyi istikrara kavuşturmak için aldığı kararlar ele alındı. Prens Faysal görüşmede, Suudi Arabistan'ın Tunus'un içişlerine saygı duyduklarını vurgulayarak, Suudi Arabistan'ın Tunus'un güvenliği ve istikrarına yönelik desteklerini yineledi. Faysal ayrıca, Tunus halkının refahını sağlama konusundaki inancını da tekrar dile getirdi.
İlgili Foto Galeriler
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı