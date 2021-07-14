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- Suudi Arabistan'da yaz ortasında fındık büyüklüğünde dolu yağdı
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14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Suudi Arabistan'da yaz ortasında fındık büyüklüğünde dolu yağdı

- Suudi Arabistan'da yaz ortasında fındık büyüklüğünde dolu yağdı

-Dolu yağışından görüntüler

( RİYAD ) RİYAD

Dolu Yağışı Gesi 


- Çöl ikliminin hakim olduğu Suudi Arabistan'da yaz ortasında fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Suudi Arabistan'da çöl ikliminin hakim olmasına rağmen yaz ortasında fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Ülkenin güneyindeki Asir iline bağlı Sawda bölgesinde 25 dakikadan fazla süre dolu yağışı görenleri şaşırttı. Dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, bazı araçlarda hasar oluştu.
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