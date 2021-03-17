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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Süs kabağını kumbaraya çevirdi, biriktirdiği paraları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

Süs kabağını kumbaraya çevirdi, biriktirdiği paraları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

manavdaki sebzelerden detaylar

Salar Camii 

-kasaları taşıma anı
-süs kabağından yapılmış kumbaranın açılması
-röportaj

( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK

- Şırnak’ta manav olan Hakan Gökçe, süs kabağından kumbara yaptı. Belirli aralıklarla kumbarasını açan Gökçe, topladığı paraların bir kısmını ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken bir kısmını da camii yapımı için bağışlıyor. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde esnaf Hakan Gökçe, aldığı süs kabaklarıyla kumbara yapmaya başladı.
2 ayda bir kumbarasını açan Gökçe, çıkan paranın bir kısmını ihtiyaç sahiplerine dağıtırken, bir kısmını da cami yapımı için bağışlıyor. Hakan Gökçe, elinde çok bozuk para olduğunu, bu nedenle süs kabaklarından kumbara yaptığını söyledi.

Gökçe, topladığı paraların bir kısmını ihtiyaç sahiplerine bir kısmını da cami yapımına ulaştırdığını sözlerine ekledi.
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