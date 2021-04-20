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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu

Tarlaya uçan araçtan detay

İlk Müdahale Trafik Kazası Direksiyon 

-Ekiplerin incelemesi

( BURDUR ) BURDUR

- Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Bucak-Antalya karayolu Portsan Mermer yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa Türe’nin kullandığı 07 AHR 921 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Türe yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından yaralı sürücüye ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (CTK-
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