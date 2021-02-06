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06 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Suriyeli kadının öldürülmesi olayı ile ilgili biri kadın 3 kişi adliyeye sevk edildi

Suriyeli kadının öldürülmesi olayı ile ilgili biri kadın 3 kişi adliyeye sevk edildi

ZANLILARIN ÇIKARILMASI

( MUĞLA ) MUĞLA

Akalan Yurt Dışı Cep Telefonu Cinayet İstihbarat 


- Muğla'nın Ortaca ilçesinde Suriyeli bir kadının, evinde elleri kelepçeli boğazı kesilmiş halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye çıkarıldı. Karaburun Mahallesi'nde yalnız yaşayan Türkiyye El Mohammed'i (50) öldürüp, iki cep telefonu, para ve ziynet eşyalarını gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi. Olay; Ortaca'da 31 Ocak'ta meydana gelmişti. Suriye uyruklu kadın elleri plastik kelepçeyle bağlanmış, boğazı kesilmiş halde ölü bulunmuş, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı geniş çaplı araştırmada olayla ilgili Suriye uyruklu Ö.E.A. yurt dışına kaçmak için gittiği Antalya'da, A.M. ile M.M. de Ortaca'da yakalanmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada kadına ait kayıp olan iki cep telefonu ile para ve ziynet eşyaları ele geçirildiği belirtildi. Gözaltına alındıktan sonra cinayet ve gasp suçlaması ile adliyeye sevk edilen zanlıların mahkemesi devam ediyor. (İK-
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