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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
- Suriye Milli Ordusu'ndan Ayn İsa'da YPG/PKK'ya yönelik operasyon

- Suriye Milli Ordusu'ndan Ayn İsa'da YPG/PKK'ya yönelik operasyon

Ayn İsa'dan deday

Sosyal Medya Çatışma Gesi Terör Örgütü 

-SMO 'nun yayınladığı görüntüler

( TEL ABYAD ) TEL ABYAD

- Suriye Milli Ordusu (SMO), Ayn İsa bölgesinde terör örgütü YPG/PKK'nın mevzilerini vurdu. Suriye Milli Ordusu, Ayn İsa bölgesini terör örgütü YPG/PKK'dan temizlemek için operasyon başlattı. Operasyonda terör örgütünün mevzileri hedef alındı. Dün gece başlayan operasyon sırasında şiddetli çatışmalar yaşandı. YPG/PKK'nın kullandığı bazı silahların imha edildiği öğrenildi. SMO, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bölgeye askeri sevkiyat yapıldığını açıkladı.
Suriye Milli Ordusu, Ayn İsa çevresinde en az 3 köyü terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarmıştı.
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