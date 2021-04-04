Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
- Suriye’de rejim kontrolündeki bölgelerde yakıt krizi - Halk kilometrelerce uzunluktaki yakıt kuyruğunda sıra bekliyor

- Suriye’de rejim kontrolündeki bölgelerde yakıt krizi - Halk kilometrelerce uzunluktaki yakıt kuyruğunda sıra bekliyor

kuyruklardan detay

Uzunlu Ekonomik Kriz Dolar Başkent Hükümet 

-sırada bekleyen halk

( ŞAM ) - Suriye’de rejim kontrolündeki bölgelerde yakıt krizi- Halk kilometrelerce uzunluktaki yakıt kuyruğunda sıra bekliyor ŞAM

- Suriye'de Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerde günlük yakıt satın alma kotasının düşürülmesinin ardından araç sahipleri akaryakıt istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Suriye’de ciddi ekonomik kriz yaşanmaya devam ederken Esad rejimi, kontrolündeki bölgelerde günlük yakıt satın alma kotasını düşürdü. Akaryakıt sıkıntısı nedeniyle başkent Şam, Halep ve Lazkiye de dahil olmak üzere bir çok bölgede trafik felç oldu. Ülkenin güneyindeki Suveyda ilinde araç sahipleri günlerdir akaryakıt sırasında bekliyor. Rejimin kontrolündeki bölgelerde taksiler, toplu taşıtlar ve özel araçlar, akaryakıt istasyonlarının önünde kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu. Suriye lirasının dolar karşısında değer kaybetmesiyle yakıt fiyatlarına zam da geldi. Akaryakıt istasyonlarındaki yetkililer, halka sırayla ve kotalı yakıt alacaklarını açıklarken yakıt bulamayan halk farklı bölgelere gitmekte zorlanıyor. Öte yandan, ABD hükümeti tarafından imzalanan “Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası", Esad rejimine destek sağlayan firma ve şahıslara yaptırım uygulamayı öngörüyor. Yasa, başka ülkeden yapılan maddi destek veya yakıt yardımlarının Esad rejimine ulaşmasına engelliyor. Sezar Yasası olarak da bilinen Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası, 21 Aralık 2019 tarihinde ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanmıştı. Esad rejimini hem ekonomik hem de askeri olarak engelleyen Sezar Yasası, 17 Haziran 2020 tarihinde yürürlüğe girmişti. Yasa, Esad'a destek veren Rusya ve İranlı kuruluşları da hedef alıyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement