- Suriye'de rejim askerleri taşıyan otobüste patlama: 1 ölü, 3 yaralı



- Suriye'de Esad rejim askerlerini taşıyan bir otobüste meydana gelen patlamada bir asker hayatını kaybederken, 3 asker de yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'da Esad rejimine bağlı askerleri taşıyan otobüste patlama meydana geldi. Patlamada bir asker hayatını kaybederken, 3 asker de yaralandı. Patlamada yaralanan 3 asker hastanede tedavi altına alındı. İlk belirlemelere göre otobüsteki elektrik arızası nedeniyle benzin deposu patladı.

