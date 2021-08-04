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- Suriye'de rejim askerleri taşıyan otobüste patlama: 1 ölü, 3 yaralı
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Suriye'de rejim askerleri taşıyan otobüste patlama: 1 ölü, 3 yaralı

- Suriye'de rejim askerleri taşıyan otobüste patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Olay yeri

( ŞAM ) ŞAM

Hastane Benzin Deposu Altın Başkent Benzin 


- Suriye'de Esad rejim askerlerini taşıyan bir otobüste meydana gelen patlamada bir asker hayatını kaybederken, 3 asker de yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'da Esad rejimine bağlı askerleri taşıyan otobüste patlama meydana geldi. Patlamada bir asker hayatını kaybederken, 3 asker de yaralandı. Patlamada yaralanan 3 asker hastanede tedavi altına alındı. İlk belirlemelere göre otobüsteki elektrik arızası nedeniyle benzin deposu patladı.
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