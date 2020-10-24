Sultangazi’de sahte alkol imalathanesine baskın: 4 buçuk ton etil alkol ele geçirildi

-İmalathane

-Depolanmış sahte alkol

-Şişelenmiş halde alkol

-Detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi'de bir sahte alkol imalathanesine yaptığı operasyonda 4 buçuk ton etil alkol ele geçirdi. Operasyonda bir kişi gözaltına alınırken konuya ilişkin tahkikat sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol zehirlenmesi ve ölüm vakalarının artması üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri Sultangazi'de bir depo içerisinde sahte alkol imalatı yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine yapılan operasyonda yaklaşık 4 buçuk ton etil alkol, alkol üretim ve satışı için damıtma sistemi, alkol tankları ve dağıtım için hazırlanmış alkol bidonları ele geçirildi. Baskın sırasında bir şahıs gözaltına alındı. Operasyon ile ilgili tahkikat sürüyor.



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