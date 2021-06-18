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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Sultangazi'de sağanak yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Sultangazi'de sağanak yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Suda kalan araçlar

Mahsur Kaldı Sağanak Yağış 

-Ekiplerin çalışması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sultangazi'de şiddetli sağanak yağış nedeniyle sokak suyla doldu. Araçlar suda mahsur kaldı. İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bir sokak suyla doldu. Sokakta park halindeki araçlar su altında kaldı. Bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
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