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Sultangazi’de oto kiralama dükkanında yangın anı kameralara yansıdı
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sultangazi’de oto kiralama dükkanında yangın anı kameralara yansıdı

Sultangazi’de oto kiralama dükkanında yangın anı kameralara yansıdı

olay yerinden görüntü

Güvenlik Kamerası Güvenlik Önlemi Yangın Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-polisten görüntü
-itfaiyeden görüntü
-güvenlik kamerası

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sultangazi’de oto kiralama dükkanı olarak kullanılan işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıkış anı ve mahallede yaşanan panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Yangın, saat 17.30 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi 2392 Sokak’taki işyerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Erkan Ö. isimli şahsa ait oto kiralama hizmet veren işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İşyerinden dumanların çıktığını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı müdahale sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında kapısının açık olduğu görülen işyerinde kimsenin olması ise olası bir faciayı önledi. Yangın nedeniyle işyeri kullanılmaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı. Yangın çıkış anı ve mahalledeki panik anları kamerada Oto kiralama dükkanında yangının çıktığı anlar ve mahallede yaşanan panik anları kameraya yansıdı. Görüntülerde, işyerinden dumanların çıkmasıyla birlikte vatandaşların yangın tüpleriyle, kovayla su taşıyarak yangına müdahale etti ve mahallede yaşanan panik anları görülüyor. (HT- MB-
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