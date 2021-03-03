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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sultangazi’de depoya operasyon:1 ton 382 kilo nargile tütünü ele geçirildi

Sultangazi’de depoya operasyon:1 ton 382 kilo nargile tütünü ele geçirildi

Ele geçirilenler

Kaçak Kamera Sigara Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Ekipler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sultangazi’de sağlıksız koşullarda imal edilen nargile tütünlerinin sahte etiketler yapıştırılıp orijinal süsü verilerek piyasaya sürüleceği bilgisini alan ekipler, depoya operasyon düzenledi.
Operasyonda 1 ton 382 kilo nargile tütünü ele geçirilirken, depodaki birçok malzeme kameralara yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sigara ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Sultangazi’de bir depoya operasyon düzenlendi.
Depoda sağlıksız koşullarda imal edilen nargile tütünlerinin, muhtelif markalara ait nargile tütünü poşetlerine doldurulduğu ve sahte etiketler yapıştırılarak orijinal süsü verilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine ekipler, harekete geçti. 2 Mart günü gerçekleştirilen operasyon sonucu yapılan aramalarda; 1 ton 382 kilogram muhtelif markalarda satışa ve doluma hazır nargile tütünü, 360 kg gliserin maddesi, 38 kg aroma maddesi, 120 kg kalın kıyılmış tütün, 4 bin 230 adet çeşitli markalarda poşet, 7 kg renklendirici toz, 5 adet sanayi tipi ocak, 2 adet poşetleme makinası, 1 adet tütün yoğurma makinası, 2 adet terazi ve 2 adet kantar ele geçirildi. Olayla ilgili polis ekiplerinin yakaladığı 4 şüpheli şahıs, “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli makamlara sevk edildi. (HK-
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