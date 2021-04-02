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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Sultanbeyli’de alev alev yanan çatıyı balkona sigara içmek için çıkan vatandaş fark etti

Sultanbeyli’de alev alev yanan çatıyı balkona sigara içmek için çıkan vatandaş fark etti

-yanan çatı katı

Çatı Katı Güvenlik Önlemi Gökyüzü Cep Telefonu Sağlık Ekipleri 

--alevli görüntü
--olay yeri
--itfaiye
--detay
--röp

( İSTANBUL )- Sultanbeyli'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı İSTANBUL

- Sultanbeyli’de saatler gece yarısını gösterdiğinde 4 katlı binanın çatısı alev alev yanmaya başladı.
O esnada tesadüfen sigara içmek için balkona çıkan vatandaş yangını görerek itfaiyeye haber verdi. Alevlerin gökyüzünü sardığı yangın diğer binalara sirayet etmeden söndürüldü. Olay saat 02.00 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi Kaptanı Derya Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saatler gece yarısını gösterdiğinde 4 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu. O esnada tesadüfen balkona sigara içmek için çıkan Yılmaz Ağıl yangını fark etti. Durumu hemen itfaiye polis ve sağlık ekipleri bildirdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak alev alev yanan çatı katını başka binalara sirayet etmeden kontrol altına aldı. Alev alev yanan çatı cep telefonu kamerasında Yangının çıktığı sırada balkona sigara içmeye çıkan Yılmaz Ağıl durumu ilk fark eden kişi oldu. Ekiplere haber eden Ağıl alev alev yanarak dumanların gökyüzünü sardığı çatı katını cep telefonu kamerası ise anbean kaydetti.
Diğer apartmanlara sirayet etmeden söndürülen yangın erken müdahale ile olası bir facianın önüne geçti. Balkona sigara içmeye çıktım tesadüfen gördüm Balkona sigara içmek için çıktığını tesadüfen gördüğünü söyleyen Yılmaz Ağıl,” Tesadüfen yangını gördüm. İtfaiyeyi ilk arayan benim. Mal sahipleri zaten bizim komşumuz. Onlara hemen bilgi verdim. Allahtan binanın boş olması büyük faciayı önledi” diye konuştu.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yanan çatı katı küle döndü.
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