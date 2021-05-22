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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sulama kanalına uçan otomobilden kendi imkanlarıyla kurtuldu

Sulama kanalına uçan otomobilden kendi imkanlarıyla kurtuldu

Sulama kanalına düşen otomobilden görüntü

Hastane Sudan Uçan Otomobil Sulama Kanalı Direksiyon 

-Araçtan kendi imkanıyla çıkan kişiden detaylar
-Aracın sudan çıkarılması

( ANTALYA )- Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı ANTALYA

- Antalya’nın Serik ilçesinde sulama kanalına uçan otomobilden sürücü kendi imkanlarıyla yaralı olarak kurtuldu. Kaza Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi Karagöl mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Burak Berberkaya'nın (20) kullandığı 07 ACE 59 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. sürücü Berberkaya, kendi imkânı ile araçtan çıkmayı başarırken yaralı olarak ambulansla hastaneye götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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