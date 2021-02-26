Suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 60 kişinin arasında polis müdürü ve borsa başkanının da olduğu ortaya çıktı

-Polisler arasında yürümeleri

-Polis otobüslerine binmeleri

-Polis otobüsünün adliyeye gidişi

-Emniyet dış görüntü

-Adliye dış görüntü



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun merkezli İstanbul, Ordu ve Adana illerinde suç örgütüne yönelik düzenlenen ve 60 kişinin gözaltına alındığı şafak operasyonunda gözaltına alınanların arasında polis müdürü, borsa başkanı ve polis memuru ile bekçilerin de bulunduğu ortaya çıktı. İfadesi alınan 2'si bekçi 21 kişi serbest bırakılırken, aralarında emniyet müdür yardımcısı, borsa başkanı, polis memurlarının da bulunduğu 39 kişi gözaltı sürelerinin uzatılması için Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun'da faaliyet yürüten organize suç örgütlerinin ve karışmış oldukları suçların deşifre edilmesine yönelik 5 ay süren bir takip yapıldı. Yapılan çalışmalarda, silahlı organize suç örgütünün, 'kasten adam öldürme, azmettirme, cebir ve tehdit yöntemleri ile ihaleye fesat karıştırma, suç örgütünün korkutucu gücünü kullanarak nitelikli yağma, yağmaya yönelik silahlı tehdit, iş yeri kurşunlama, silahla kasten yaralama, mala zarar verme, suç örgütüne gelir sağlamaya yönelik uyuşturucu madde ticareti, yine örgüte gelir sağlamak amacıyla kumar oynatmak, soruşturmanın gizliliğinin ihlali, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, suçlunun kayrılması' suçlarının işlediği tespit etti. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği Samsun merkez ile İstanbul, Ordu ve Adana illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda toplam 60 kişi gözaltına alındı.111 ekip ve 528 polisin görev aldığı operasyon kapsamında 19 adet değişik çaplarda ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca, bin 168 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, 86 adet kartuş ve 30 adet kuru sıkı tabanca fişeği, bir miktar uyuşturucu madde, dijital materyaller ve çok sayıda belge ele geçirildi.Emniyet müdür ve borsa başkanıGözaltına alınanların arasında Samsun Emniyet Müdür Yardımcısı iken bir süre önce Adana'ya tayin edilen Adana Emniyet Müdür Yardımcısı O.A., Fatsa Ticaret Borsası Başkanı A.F., Samsun'da görevli 2 polis memuru ile 2 bekçinin de bulunduğu ortaya çıktı. 4 gündür Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nde sorgulanmaları devam eden 60 şüpheliden 2'si bekçi 21 kişi ifadelerinin alınmasının ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, Adana Emniyet Müdür Yardımcısı O.A., Fatsa Ticaret Borsası Başkanı A.F. ve 2 polis memurunun da aralarında bulunduğu 39 şüpheli 4 gün daha gözaltı sürelerinin uzatılması için bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.



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