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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- Su yerine tiner içen ikizler hastanelik oldu

- Su yerine tiner içen ikizler hastanelik oldu

HASTANE GİRİŞ ÇIKIŞ

( BURSA ) BURSA

İlk Müdahale Hastane İkiz Kardeş Sağlık Ekipleri 


- Bursa İnegöl'de meydana gelen olayda 3 yaşındaki ikiz kardeşler su sandıkları tineri içince hastanelik oldu. Minik çocuklar hastanede tedavi altına alındı. Edinilen bilgilere göre olay Yeni Mahallede meydana geldi. Bir sitede ikamet eden Suriye Uyruklu ailenin 3 yaşındaki Rafif Şeyh A ve Nasir Şeyh A isimli ikizler evde oyun oynadıkları sırada su sandıkları tineri içtiler. Birden fenalaşan çocukları fark eden ailesi hemen 112 ekiplerini arayarak yardım istediler. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri eve gelerek ikizlere burada ilk müdahaleyi yaparak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada gereken tedavileri yapılan kardeşler müşahede altına alınırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
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