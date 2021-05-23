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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Su tartışmasında baba ve oğlunu öldüren zanlılar tutuklandı

Su tartışmasında baba ve oğlunu öldüren zanlılar tutuklandı

Zanlıların adliyeden çıkarılışı

Jandarma Akalan 

-Adliyeden detay
-arşiv görüntüler

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Karacaören köyünde tarla sulaması yüzünden çıkan tartışmada baba ve oğlunu öldüren 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, dün Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Karacaören köyünde meydana geldi. Mustafa Yıldırım (55) ve oğlu Murat Yıldırım (30) ile aynı köyde ikamet eden S.A. (41), Ö.A. (42) ve E.A. (17) arasında arazi sulaması yüzünden tartışma çıktı. İddiaya göre Ö.A.'nın tabanca ile açtığı ateş sonucu baba oğul vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatlarını kaybetti. Olaydan sonra kaçan 3 zanlı ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan S.A., Ö.A. ve E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayet zanlılarının mahkemeden çıktıklarında soğukkanlı tavırları ise dikkat çekti.
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