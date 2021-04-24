Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Su tahliye borusuna sıkışan kaplumbağayı kurtarabilmek için zamanla yarıştılar

Su tahliye borusuna sıkışan kaplumbağayı kurtarabilmek için zamanla yarıştılar

İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları

Yarış Bild Salmas Irak 

-Kaplumbağanın kurtarılması
-İtfaiye ekiplerinin kaplumbağayı doğaya salması

( KOCAELİ )- Kaplumbağaya zarar gelmesin diye yoğun çaba sarf ettiler KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde itfaiye ekipleri, duvardaki su tahliye borusunun içinde sıkışan kaplumbağayı kurtarabilmek için yaklaşık 1 saat uğraştı. Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1843 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde dolaşan vatandaşlar, bir duvarda bulunan su tahliye borusunun içinde bir kaplumbağanın sıkıştığını ve çıkamadığını fark etti. Bunun ardından vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, kaplumbağayı sıkıştığı yerden kurtarabilmek için çalışma başlattı. Duvardaki boşluğu genişletmeye çalışan itfaiye ekipleri, sıkışan kaplumbağaya zarar vermemek için çalışmalarını dikkatli bir şekilde gerçekleştirdi. Kaplumbağa, itfaiye ekiplerinin bir saate yakın çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kurtarılan kaplumbağa daha sonra daha sonra yeniden doğaya bırakıldı. (MU-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement