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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Su kuyusu açan 2 işçi toprak altında kaldı, kurtarma çalışması sürüyor

Su kuyusu açan 2 işçi toprak altında kaldı, kurtarma çalışması sürüyor

Kuyudan görüntüler

Polis Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

-Ekiplerin kurtarma çalışması
-Çevreden görüntüler

( ADANA -2) ADANA

- Adana’da su kuyusu açmak için çalışma yapan 2 işçi toprak altında kaldı. İşçileri kurtarma çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgiye göre, olay, Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, su kuyusu açmak için kuyuya giren 2 işçinin üzerine toprak çöktü. Çevredekilerin olayı görmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 5-6 metre derinlikte ki kuyudan işçileri kurtarmak için seferber olan ekiplere vatandaşlarda destek vermeye başladı.
Kuyudaki toprağı çıkartma çalışmaları sürerken işçilerin sağ oldukları öğrenildi. Kuyudaki toprağı çıkartma çalışmaları sürerken bölgede polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.
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