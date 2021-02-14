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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Su kaynağı donan besiciler hayvanlarına taşıma yoluyla su ulaştırıyor

Su kaynağı donan besiciler hayvanlarına taşıma yoluyla su ulaştırıyor

kovalara su doldurulması

Hayvancılık Hayvan 

-kovaların hayvanlara taşınması
-hayvanlar için leğenlere su doldurulması
-hayvanların su içmesinden detay
-hayvanlara yem taşınmasından detay
-hayvanların yem yemesinden detay
-genel ve yakın detaylar
-besici Nizamanettin Yılmaz Röp.

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’ta hayvancılık yaparak geçimini sağlayan besiciler, su kaynaklarının donması nedeniyle hayvanlarına kovalarla su taşıyor. Kentte besicilerin zorlu kış mesaisi devam ediyor. Yılın yaklaşık 4 ayı kar üzerinde hayvanlara bakmak zorunda olan besiciler, su şebekelerinin dondurucu soğuklar sonucu donması nedeniyle hayvanlarına taşıma yöntemiyle su ulaştırıyor. Merkeze bağlı Yeşilce köyünde su kaynağı donduğu için çocuklarıyla birlikte hayvanlara su taşıyan besici Nizamettin Yılmaz, her gün 4 saat su ihtiyacı için zaman harcadıklarını söyledi.

Hayvanların beslenmesi için 500 metre uzaklıktan kova yardımıyla su taşıdıklarını belirten besici Nizamettin Yılmaz, “Burada hayvancılıkla uğraşıyorum. 250 hayvanım var. Suyumuz olmadığı zaman çocuklarımla birlikte 500 metre öteden kovalarla su getiriyorum. Hayvanlarımız günde en az 200-250 litre su içiyor. Alt kısmımızda da Karasu Nehri var, o da donmuş durumda. Hayvan suyun üzerine gidemiyor. Hava soğuk ve zorluk yaşıyoruz. Hayvanları günde 2 defa dışarı çıkarıyoruz. Her bir öğünde 2 saat su taşıyoruz. Toplamda 4 saatimizi su taşımaya ayırıyoruz” dedi.

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