Su deposunu boyarken havasızlıktan bayıldı, 15 saat sonra itfaiye tarafından kurtarıldı

-su deposundan görüntü, halat bağlanan ekipleri, iş makinesi yardımıyla depoya girmeleri, çifti çıkarmaları, sağlık ekiplerin müdahalesi, çiftin hastaneye kaldırılması, detaylar



( GAZİANTEP )- Boyamak için 10 metrelik su deposuna giren çift içeride mahsur kaldı- İçeride 15 saat mahsur kalan çift itfaiye ekiplerinin başarılı operasyonu ile kurtarıldı GAZİANTEP



- Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde boyamak için su deposuna giren çift, kokudan bayılınca 15 saat içeride mahsur kaldı. Çift, itfaiye ekiplerinin başarılı operasyonu ile depodan çıkarıldı. Oğuzeli ilçesine bağlı Dokuzyol mahallesinde yaşayan C.Y ve S.Y. çifti boyamak için evlerinin yanındaki 10 metrelik su deposuna girdi. Uzun süre anne ve babasından haber alamayan çocuklarının durumu fark ederek jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler tarafında su deposunda olduğu belirlenen çifti kurtarmak için çalışma başlatıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, iş makinesi yardımıyla başlattığı operasyon ile su deposuna girdi. Ekipler, 15 saat boyunca mahsur kalan çifti baygın ve donmak üzere buldu. Ekipler çifti bağlanan halat ile sırayla depodan çıkarıldı. 15 saat sonra depodan çıkarılan çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çiftin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi (SD-SD-



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