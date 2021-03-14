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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
- SpaceX, 60 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi

- SpaceX, 60 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi

fırlatma anı

( FLORIDA ) FLORIDA

Gesi 


- Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay şirketi SpaceX, 60 Starlink uydusunu daha başarılı şekilde uzaya fırlattı. Uzay şirketi SpaceX, ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 uyduyu daha Falcon 9 roketi ile uzaya fırlattı. Starlink projesi, dünyanın herhangi bir noktasındaki uzak bölgelere hızlı ve ucuz internet sağlamak için bin 440 adet uyduyu Dünya yörüngesine yerleştirmeyi planlıyor.
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