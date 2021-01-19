Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'da katıldı

-Cumhurbaşkanı konuşması detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Beşiktaş’ta yaşadığı evde dün hayatını kaybeden Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin, Zeytinburnu Merkezefendi mezarlığında toprağa verildi.

Vergi’nin cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda kişi katıldı.

Beşiktaş’ta yaşadığı evde dün hayatını kaybeden Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin için Zeytinburnu Merkezefendi mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve çok sayıda yakını katıldı.

Cenaze töreninin ardından kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hocamıza Allah’tan rahmet diliyorum. İyi bir insandı. Hocamızla belediye başkanlığım döneminde tanışmıştık. Bu süreç içerisinde kendisini daha iyi tanıma fırsatını buldum. Kendisi siyaset ile sosyolojiyi çok iyi örtüştüren bir insandı. Şu ifadesini unutamıyorum, ‘Laikim ama laikçi değilim’ derdi. Bunlar büyük önem arz eden ifadelerdi. Bu noktalarda hocamız kelimeleri, cümleleri, düşünceyi yerli yerine oturtan birisiydi. Mekanı cennet olsun” sözlerine yer verdi. Prof. Dr. Nur Vergin, Merkezefendi mezarlığında toprağa verildi.

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