Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'da katıldı

Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'da katıldı

Cenaze töreni detay

Sosyoloji Cennet Belediye Başkanlığı Cenaze İletişim 

-Cumhurbaşkanı konuşması detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beşiktaş’ta yaşadığı evde dün hayatını kaybeden Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin, Zeytinburnu Merkezefendi mezarlığında toprağa verildi.
Vergi’nin cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda kişi katıldı.
Beşiktaş’ta yaşadığı evde dün hayatını kaybeden Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin için Zeytinburnu Merkezefendi mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.
Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve çok sayıda yakını katıldı.
Cenaze töreninin ardından kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hocamıza Allah’tan rahmet diliyorum. İyi bir insandı. Hocamızla belediye başkanlığım döneminde tanışmıştık. Bu süreç içerisinde kendisini daha iyi tanıma fırsatını buldum. Kendisi siyaset ile sosyolojiyi çok iyi örtüştüren bir insandı. Şu ifadesini unutamıyorum, ‘Laikim ama laikçi değilim’ derdi. Bunlar büyük önem arz eden ifadelerdi. Bu noktalarda hocamız kelimeleri, cümleleri, düşünceyi yerli yerine oturtan birisiydi. Mekanı cennet olsun” sözlerine yer verdi. Prof. Dr. Nur Vergin, Merkezefendi mezarlığında toprağa verildi.
(EG-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Şehide Son Bakış Yürekleri DağladıŞehide Son Bakış Yürekleri Dağladı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
O Ses Türkiye Cennet Nur yanlış iğne kurbanı olduO Ses Türkiye Cennet Nur yanlış iğne kurbanı oldu
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı